У Києві стався теракт (ВІДЕО)

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У ніч на 26 серпня у Києві невідомі випустили снаряд у будівлю «Мостобуду». З’явилися перші деталі інциденту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що у центрі Києва у ніч на 26 серпня невідомі здійснили обстріл будівлі «Мостобуду». За словами правоохоронців, зловмисники задіяли гранатомета.
«Повідомлення про звук, схожий на вибух на вулиці Паньківській надійшло від користувачів Facebook в ніч на 26 серпня близько 1:00 ночі. На місці інциденту поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі», - відзначили правоохоронці.
В результаті у столиці було введено оперативний план перехоплення «Сирена». Озвучено припущення, що атаку, ймовірно, скоїли двоє людей. На щастя, обійшолсь без жертв та постраждалих. Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. На третьому та п'ятому поверхах також було пошкоджено скло.
«Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України», - наголосили в поліції.
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