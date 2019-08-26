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Кримські окупанти збили над півостровом ракету

Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 11:10
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Кримські окупанти збили над півостровом ракету

За даними російських ЗМІ, у Криму продовжують навчати екіпажі винищувачів. Останні відпрацювали знищення ракет умовного противника.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що у небі над анексованим Кримом російські винищувачі «знищили» ракети противника. Так, на півострові пройшли навчання, на яких екіпажі винищувачів Су-30СМ покоління 4 ++ виконали бойові пуски ракет класу «повітря-повітря».

За словами начальника відділу інформаційного забезпечення прес-служби Південного військового округу капітан II рангу Олексія Рульова, льотчики успішно справились із завданням.

«У ході заходів бойової підготовки частина екіпажів на бойових літаках була задіяна в постановці малогабаритних світлових мішеней, які використовуються для імітації повітряних цілей умовного супротивника. Всього навчально-бойові завдання виконували 10 літаків Су-30СМ зі складу з'єднання ВПС і ППО Південного військового округу», - уточнив він.

Як повідомлялось раніше, експерти зазначили, на анексований півострів було стянено зброю з Росії. 

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