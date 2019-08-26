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Залежна від Китаю компанія Apple втратила 44 мільярди доларів ринкової вартості

Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 10:37
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Залежна від Китаю компанія Apple втратила 44 мільярди доларів ринкової вартості

Каліфорнійський гігант, компанія Apple, залежна від Китаю. Так вважають експерти, які відреагували на втрату компанією  44 мільярдів доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що найбільша у світі та найвпливовіша компанія з побутової електроніки Apple втратила ринкову вартість. Мова йде про 44 мільярди доларів. Причина такого ходу подій торгова «війна» між Вашингтоном та Пекіном.

Президент США Дональд Трамп у минулі вихідні «наказав» американським компаніям негайно почати шукати альтернативи виробництву в Китаї. За словами аналітика Даніель Айвс з Wedbush Securities Inc., Apple вкрай непідготовлена до такого ходу подій.

«У найкращому випадку Apple змогла б перенести 5% -7% виробництва iPhone з Китаю протягом 18 місяців. Компанії знадобиться три роки, щоб перемістити 20%», - зазначив він.

Тим часом головний партнер з монтажу Apple, Foxconn, заявив, що він має можливість будувати всі iPhone-телефони за межами Китаю, однак для цього знадобиться багато часу та грошей.

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