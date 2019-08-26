Залежна від Китаю компанія Apple втратила 44 мільярди доларів ринкової вартості

Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 10:37

Каліфорнійський гігант, компанія Apple, залежна від Китаю. Так вважають експерти, які відреагували на втрату компанією 44 мільярдів доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що найбільша у світі та найвпливовіша компанія з побутової електроніки Apple втратила ринкову вартість. Мова йде про 44 мільярди доларів. Причина такого ходу подій торгова «війна» між Вашингтоном та Пекіном.

Президент США Дональд Трамп у минулі вихідні «наказав» американським компаніям негайно почати шукати альтернативи виробництву в Китаї. За словами аналітика Даніель Айвс з Wedbush Securities Inc., Apple вкрай непідготовлена до такого ходу подій.

«У найкращому випадку Apple змогла б перенести 5% -7% виробництва iPhone з Китаю протягом 18 місяців. Компанії знадобиться три роки, щоб перемістити 20%», - зазначив він.

Тим часом головний партнер з монтажу Apple, Foxconn, заявив, що він має можливість будувати всі iPhone-телефони за межами Китаю, однак для цього знадобиться багато часу та грошей.