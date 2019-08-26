Запуск ринку землі зміцнить гривню - експерти

Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 09:54

За словами експертів, гривню може значно зміцнити зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Так, інвестори дивляться на такий хід подій позитивно.

Новину передає «Преса України».

Начальник управління казначейства Банку Форвард Наталя Шишацька заявила, що зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення може призвести до того, що в Україні спостерігатиметься приплив іноземної валюти. В результаті нацвалюта гривня зміцниться.

«Якщо новий парламент почне активно проводити судову реформу, реформу силових структур, відкриє ринок землі, ми зможемо цей тренд продовжити. І зайдуть вже прямі інвестори, які зможуть інвестувати безпосередньо в економіку. І це в довгостроковій перспективі добре, як для розвитку економіки, так і зміцнення гривні», - розповіла вона.

За її словами, політичний сезон в Україні пройшов й настрої інвесторів позитивні. Експерт наголосила, що Україна може подати сигнал, що ризики, які можуть вплинути на курс гривні, можна мінімізувати.

Свою думку з цього приводу також висловив президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров.

«Є варіант ревальвації до 20 грн/$, наприклад, при швидкому відкритті ринку землі за гривню, а це абсолютно недооцінений зараз ринок. Якщо можна буде купувати її тільки за гривню, то весь відкладений попит прийде, і буде змінюватися валюта на гривню. Тоді НБУ доведеться серйозно боротися з ревальвацією», - говозаявив він.

Нагадаємо, в Україні з 2002 року діє мораторій на продаж землі сільгосппризначення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відкрити ринок землі у 2020 роцію.