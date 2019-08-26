Запуск ринку землі зміцнить гривню - експерти

Залежна від Китаю компанія Apple втратила 44 мільярди доларів ринкової вартості 10:37
Почистіть гриль: 56-річна медреформаторка Супрун дала чергову пораду українцям 09:21
Бойовики Путіна влаштували на Донбасі обстріли з кулеметів 08:51
У Криму знайшли незвичайне двох'ярусне поховання немовляти 08:18
Шарліз Терон опублікувала рідкісне фото трансгендерної дочки 07:42
Онищенко нагадав про викриття корупційної діяльності Порошенка 11:35
Для Путіна: Михалков запланував відновити Ялтинську кіностудію 08:56
В Україні синоптична картина 24 серпня буде приємною - Діденко 08:18
Країна вимирає: Азаров підбив підсумки незалежності України 07:44
Адвокатам Порошенка не дали добро на відкриття справи проти Портнова 14:02
Зеленський пообіцяв в найближчі дні повернути частину українських полонених 13:38
До Криму з культурною місією приїде делегація з Італії 13:05
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
За словами експертів, гривню може значно зміцнити зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Так, інвестори дивляться на такий хід подій позитивно.
Новину передає «Преса України».
Начальник управління казначейства Банку Форвард Наталя Шишацька заявила, що зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення може призвести до того, що в Україні спостерігатиметься приплив іноземної валюти. В результаті нацвалюта гривня зміцниться.
«Якщо новий парламент почне активно проводити судову реформу, реформу силових структур, відкриє ринок землі, ми зможемо цей тренд продовжити. І зайдуть вже прямі інвестори, які зможуть інвестувати безпосередньо в економіку. І це в довгостроковій перспективі добре, як для розвитку економіки, так і зміцнення гривні», - розповіла вона.
За її словами, політичний сезон в Україні пройшов й настрої інвесторів позитивні. Експерт наголосила, що Україна може подати сигнал, що ризики, які можуть вплинути на курс гривні, можна мінімізувати.
Свою думку з цього приводу також висловив президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров.
«Є варіант ревальвації до 20 грн/$, наприклад, при швидкому відкритті ринку землі за гривню, а це абсолютно недооцінений зараз ринок. Якщо можна буде купувати її тільки за гривню, то весь відкладений попит прийде, і буде змінюватися валюта на гривню. Тоді НБУ доведеться серйозно боротися з ревальвацією», - говозаявив він.
Нагадаємо, в Україні з 2002 року діє мораторій на продаж землі сільгосппризначення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відкрити ринок землі у 2020 роцію.
10:37: Залежна від Китаю компанія Apple втратила 44 мільярди доларів ринкової вартості
09:21: Почистіть гриль: 56-річна медреформаторка Супрун дала чергову пораду українцям
08:51: Бойовики Путіна влаштували на Донбасі обстріли з кулеметів
08:18: У Криму знайшли незвичайне двох'ярусне поховання немовляти
07:42: Шарліз Терон опублікувала рідкісне фото трансгендерної дочки
07:05: Путіна висміяли за саміт G7
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.