Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 09:21

Уляна Супрун, яку в народі охрестили «американською блогеркою», дала чергову пораду українцям. На цей раз вона заговорила про шашлики.

Новину передає «Преса України».

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, на чиїй совісті лежить вбивча медреформа в Україні, представила черговий перл у соцмережі. На цей раз американка розповіла, як готувати шашлик.

«Почистіть гриль чи мангал, перш ніж розвести багаття. Обирайте нежирне м’ясо для грилю, і зрізайте той жир, що можна зрізати. Маринуйте м’ясо з пряними травами та спеціями. Розмарин, орегано, чорний перець та чілі містять антиоксиданти, які стають на заваді утворенню канцерогенних сполук при нагріванні», - написала 56-річна Супрун.

Нагадаємо, раніше експерти критикували Супрун за її примітивні пости. За їх словами, таким чином американка, яка незаконно займає пост виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я, натякає на те, що дурні українці проковтнуть цю інформацію.

«Смажити шашлики топлес (спекотно ж!) — погана традиція. По-перше, не варто знаходитися без одягу під сонячним промінням — це збільшує ризик опіків, раку шкіри та призводить до фотостаріння», - також наголошувала Супрун.