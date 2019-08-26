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Бойовики Путіна влаштували на Донбасі обстріли з кулеметів

Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 08:51
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Бойовики Путіна влаштували на Донбасі обстріли з кулеметів

За даними прес-служби ООС, російські найманці, які тимчасово орудують на сході України, активно вели вогонь в бік українських захисників.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 25 серпня, бойовики, які захищають на Донбасі інтереси Володимира Путіна, 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог задіяв гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців отримали поранення. Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, захисник України помер під час евакуації до медичного закладу. Нагадаємо, путінські маріонетки системно обстрілюють позиції українських захисників, ігноруючи режим тиші. 

Раніше контрольовані російські медіа зазначали, що «перехідний» період в Україні, коли Володимир Зеленський вливається в роботу, є ідеальним для реалізації проекту «Новоросія». 

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