У Криму знайшли незвичайне двох'ярусне поховання немовляти

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Чергову цікаву знахідку на території анексованого криму знайшли археологи. Мова йде про незвичне поховання дитини.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, у Криму знайшли двох'ярусне поховання сарматської дитини. За словами археологів, на верхньому ярусі були поховані чоловік і жінка, або жінка з дитиною.
«Поки це важко встановити, так як ще в давнину надгробна плита зрушилася і розчавила черепа», - відзначили археологи.
На нижньому ярусі знаходились кістки немовляти.
Поруч з дитиною було виявлено посудину для пахощів і тарілка із залишками кісток тварини. Фахівці Інституту археології Криму заявили, що такеявище для них поки є незрозумілим.
«Поховання можуть відноситись до сарматської культури - I-II ст. н.е.» - зауважили археологи.
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