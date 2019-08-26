У Криму знайшли незвичайне двох'ярусне поховання немовляти

Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 08:18

Чергову цікаву знахідку на території анексованого криму знайшли археологи. Мова йде про незвичне поховання дитини.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, у Криму знайшли двох'ярусне поховання сарматської дитини. За словами археологів, на верхньому ярусі були поховані чоловік і жінка, або жінка з дитиною.

«Поки це важко встановити, так як ще в давнину надгробна плита зрушилася і розчавила черепа», - відзначили археологи.

На нижньому ярусі знаходились кістки немовляти.

Поруч з дитиною було виявлено посудину для пахощів і тарілка із залишками кісток тварини. Фахівці Інституту археології Криму заявили, що такеявище для них поки є незрозумілим.

«Поховання можуть відноситись до сарматської культури - I-II ст. н.е.» - зауважили археологи.