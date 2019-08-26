Шарліз Терон опублікувала рідкісне фото трансгендерної дочки

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Голлівудська зірка кіно Шарліз Терон вперше за довгий час показала свою дитину-трансгендера. У Мережі фото засипали коментарями.
Новину передає «Преса України».
Шарліз Терон вперше з 2016 року показала на своїй сторінці у соцмережі знімок її дочки Джексон. Хоча Шарліз Терон - одна з найбільш високооплачуваних актрис у світі, вона вважає за краще зберігати своє сімейне життя у таємниці. Тим не менше вона вирішила поділитись знімком, на якому Джексон збирає яблука.
Нагадаємо, зірка «Атомної блондинки» усиновила Джексон у 2012 році та Август у 2015 році.
Минулого року Шарліз розповіла про своє рішення усиновлення.
«Навіть коли я була у стосунках, я завжди була чесною зі своїми партнерами, це усиновлення було планом для моєї сім’ї. Не другим варіантом, а першим варіантом», - заявила вона.
У квітні актриса заявила, що Джексон – трансгендер.
«Я думала, що Джексон - хлопчик. Поки вона не глянула на мене в 3 роки і не сказала: «Я не хлопчик! Ким мої діти хочуть бути не мені вирішувати» - зізналась Шарліз.
У Мережі в бік актриси посипалась критика.
«Хлопчик, якого ти називаєш дівчиною? Прокинься Шарліз, дитина - крихітна наївна дитина. Він не знає своєї статі, і ти налаштовуєш його на психічні захворювання, приймаючи все, що він каже тобі, як факт», - з’явилось у коментарях.
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