Путіна висміяли за саміт G7

Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 07:05

Володимир Путін знов став об’єктом насмішок. Так, у Мережі створили фотожабу з нагоди G7.

Новину передає «Преса України».

Інтернет-спільнота висміяла президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, у Рунеті представили фотожабу, на якій кремлівський лідер стоїть один і біля нього красується напис «G1 Саміт 2019».

«А у Путіна сьогодні свій саміт», - також зазначили автори фотожаби.

«Та вже, було G8, залишився Г1», - зіронізували у коментарях.

«Всі психопати самотні, але кожен психопат самотній по-своєму», - відзначила інтернет-спільнота.

«Скоро з'явиться G3, до складу якого входитимуть країни прямо з вістря економічного і технологічного благополуччя: Венесуела, Північна Корея і Росія», - пожартували у Мережі.

Нагадаємо, лідери країн-учасниць саміту «Великої сімки» не дали добро на повернення Росії в «клуб».