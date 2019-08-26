Путіна висміяли за саміт G7

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Володимир Путін знов став об’єктом насмішок. Так, у Мережі створили фотожабу з нагоди G7.
Новину передає «Преса України».
Інтернет-спільнота висміяла президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, у Рунеті представили фотожабу, на якій кремлівський лідер стоїть один і біля нього красується напис «G1 Саміт 2019».
«А у Путіна сьогодні свій саміт», - також зазначили автори фотожаби.
«Та вже, було G8, залишився Г1», - зіронізували у коментарях.
«Всі психопати самотні, але кожен психопат самотній по-своєму», - відзначила інтернет-спільнота.
«Скоро з'явиться G3, до складу якого входитимуть країни прямо з вістря економічного і технологічного благополуччя: Венесуела, Північна Корея і Росія», - пожартували у Мережі.
Нагадаємо, лідери країн-учасниць саміту «Великої сімки» не дали добро на повернення Росії в «клуб».
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