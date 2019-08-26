Аналітики озвучили невтішний прогноз тримачам долара

Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 06:31

Гривня демонструє зміцнення до долара в США. Аналітики вирішили розповісти, куди прямуватиме нацвалюта далі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що думають українські аналітики про рух курсу гривні до долара. Так, більшість схиляється до думки, що до кінця поточного місяця американська валюта опуститься нижче психологічної позначки 25 грн за долар.

Зокрема Вадим Іосуб зазначив, що довідкова вартість валюти знизиться до 24,8-24,9 грн.

«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн», - заявив він.

Тим часом інші експерти стверджують, що до кінця року гривня значно ослабне до долара, тому варто тримати і іноземну й українську валюту.

До слова, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 27 серпня. Так, він становить 25,06. Американська валюта зміцніла на дві копійки.