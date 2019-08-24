Онищенко нагадав про викриття корупційної діяльності Порошенка

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Олександр Онищенко зауважив, що він був одним із перших, хто викривав корупцію колишнього лідера України Петра Порошенка.
Новину передає «Преса України».
У новому інтерв’ю біглий український політик Олександр Онищенко заяив, що був першим, хто почав говорити, що Петро Порошенко – корупціонер.
«Я був одним з перших, хто почав говорити про корупцію Порошенко. Про те, як він використовує корупційні схеми в державі. Про те, що він за людина і що він із себе представляє. Я був з тих перших людей, які дали йому характеристику і показали його обличчі», - наголосив політик.
Онищенко, який є автором книги «Петро п’ятий», заявив, що радий тому, як використовують його творіння. Нагадаємо, книга має викривальний характер.
«Але потім коли я написав цю книгу, вона стала моєю енциклопедією політичного життя в Україні. А слідчі і журналісти брали епізоди з неї за основу розслідувань. Також використовували книгу, щоб показати ті корупційні схеми, які знаходяться в державі, які покривались Петром Олексійовичем», - дода він.
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