Forbes назвав актрис з найбільшими заробітками

Аня Мартинюк 24 серпня 2019, 10:49

Forbes назвав жінок-актрис, які за рік заробили колосальні суми. Так, трійка лідерів виявилось досить неочікуваною.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання Forbes назвало найбільш високооплачуваних актрис світу. На цей раз першість дісталась голлівудській зірці кіно Скарлет Йохансон. З 1 червня 2018 року по 1 червня 2019 року вона заробила біля 56 млн доларів.

Як відомо, найбільші прибутки їй принесли зйомки у фільмах студії Marvel. За «Месники. Фінал» вона отримала 35 млн доларів. Ще один чималий гонорар її чекає за картину «Чорна вдова», яка з’явиться на широких екранах у 2020 році.

Слідом за Йохансон розмістилась колумбійська і американська знаменитість Софія Вергара, яка знялась у серіалі «Американська сімейка» і заробила 44,1 млн доларів.

Закриває трійку актриса Різ Узерспун, яка за рік заробила 35 млн доларів. За нею стоїть Ніколь Кідман, яка заробила 34 млн доларів. У топ-5 також потрапила Дженніфер Еністон з 28 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Forbes представив рейтинг найбільш високооплачуваних у світі акторів, де перша сходинка дісталась Дуейну Джонсону.