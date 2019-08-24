Forbes назвав актрис з найбільшими заробітками

Онищенко нагадав про викриття корупційної діяльності Порошенка 11:35
Для Путіна: Михалков запланував відновити Ялтинську кіностудію 08:56
В Україні синоптична картина 24 серпня буде приємною - Діденко 08:18
Країна вимирає: Азаров підбив підсумки незалежності України 07:44
Адвокатам Порошенка не дали добро на відкриття справи проти Портнова 14:02
Зеленський пообіцяв в найближчі дні повернути частину українських полонених 13:38
До Криму з культурною місією приїде делегація з Італії 13:05
В Харкові підліток вбив дівчину, однак переймався лише за свій одяг (ВІДЕО) 18+ 12:19
Супрун не зрозуміла тонкий тролінг в свій бік збоку журналістів 10:37
Не зовсім слуга: Представник партії Зеленського купив квартиру за 2,5 млн грн 13:38
Ахметов в’є собі гігантське гніздечко біля Києва - ЗМІ (ВІДЕО) 13:09
Facebook погодився дати користувачам можливість самостійно захистити свої дані 12:32
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Forbes назвав жінок-актрис, які за рік заробили колосальні суми. Так, трійка лідерів виявилось досить неочікуваною.
Новину передає «Преса України».
Впливове видання Forbes назвало найбільш високооплачуваних актрис світу. На цей раз першість дісталась голлівудській зірці кіно Скарлет Йохансон. З 1 червня 2018 року по 1 червня 2019 року вона заробила біля 56 млн доларів.
Як відомо, найбільші прибутки їй принесли зйомки у фільмах студії Marvel. За «Месники. Фінал» вона отримала 35 млн доларів. Ще один чималий гонорар її чекає за картину «Чорна вдова», яка з’явиться на широких екранах у 2020 році.
Слідом за Йохансон розмістилась колумбійська і американська знаменитість Софія Вергара, яка знялась у серіалі «Американська сімейка» і заробила 44,1 млн доларів.
Закриває трійку актриса Різ Узерспун, яка за рік заробила 35 млн доларів. За нею стоїть Ніколь Кідман, яка заробила 34 млн доларів. У топ-5 також потрапила Дженніфер Еністон з 28 млн доларів.
Нагадаємо, раніше Forbes представив рейтинг найбільш високооплачуваних у світі акторів, де перша сходинка дісталась Дуейну Джонсону.
11:35: Онищенко нагадав про викриття корупційної діяльності Порошенка
08:56: Для Путіна: Михалков запланував відновити Ялтинську кіностудію
08:18: В Україні синоптична картина 24 серпня буде приємною - Діденко
07:44: Країна вимирає: Азаров підбив підсумки незалежності України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.