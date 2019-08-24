Савченко заявила про початок українізації РФ

Аня Мартинюк 24 серпня 2019, 10:14

Герой України Надія Савченок зробила гучну заяву. За її словами, стартувала українізація Росії.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ 8 скликання Надія Савченко дала нове інтерв’ю. У ньому вона зазначила, що скоро жителі Росії легко розумітимуть українську мову. Свою думку вона пояснила. За словами Савченко, причина такого ходу подій – часте транслювання виступів українських політиків на російських каналах.

Савченко особливо наголосила, що її виступи не перекладають на російську мову, відео лише супроводжують субтитрами.

«Мої ефіри часто, я так помічаю, дивляться в Росії. Що хочу вам сказати - хоч як перекручували на російських каналах мої слова, як би їх не показували, мені подобається тільки одне. Показують їх, не дублюючи і не переводячи, а титруючи, тобто, українська мова звучить в російських ефірах. І я рада цьому, тому що ми починаємо краще розуміти один одного, починаючи з українського або з російської мови», - заявила вона.