Кейт Мосс показала немодельну талію

Аня Мартинюк 24 серпня 2019, 09:34

45-річна Кейт Мосс була помічена на відпочинку. Відкритий купальник продемонстрував її не зовсім тонку талію.

Новину передає «Преса України».

Відома модель Кейт Мосс у свої 45 років обрала для відпочинку максимально відкритий купальник чорного кольору. Зірка подіуму відправилась на сімейний відпочинок у Сен-Тропе. Там вона була помічена на розкішній яхті.

Супермодель привернула увагу завдяки не зовсім тонкій талії. У Мережі прихильники зірки стали на її захист, зазначивши, що моделі теж люди.

«Нормальна у неї фігура. Рамки давно стерті. Уже занадто худі жінки не в тренді», - відзначили шанувальники Мосс.

«А шкіра-то ідеальна, навіть без косметики вона виглядає чудово», - зазначили у Мережі.