Кейт Мосс показала немодельну талію

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45-річна Кейт Мосс була помічена на відпочинку. Відкритий купальник продемонстрував її не зовсім тонку талію.
Новину передає «Преса України».
Відома модель Кейт Мосс у свої 45 років обрала для відпочинку максимально відкритий купальник чорного кольору. Зірка подіуму відправилась на сімейний відпочинок у Сен-Тропе. Там вона була помічена на розкішній яхті.
Супермодель привернула увагу завдяки не зовсім тонкій талії. У Мережі прихильники зірки стали на її захист, зазначивши, що моделі теж люди.
«Нормальна у неї фігура. Рамки давно стерті. Уже занадто худі жінки не в тренді», - відзначили шанувальники Мосс.
«А шкіра-то ідеальна, навіть без косметики вона виглядає чудово», - зазначили у Мережі.
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