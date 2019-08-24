Для Путіна: Михалков запланував відновити Ялтинську кіностудію

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За даними російських ЗМІ, режисер Микита Михалков розповів про відновлення Ялтинської кіностудії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, стало відомо, що російський режисер Микита Михалков розповів про план відновлення Ялтинської кіностудії. За його словами, скоро проект представлять російському лідеру Володимиру Путіну.
Відповідна заява прозвучала на фестивалі творчих спільнот «Таврида-Арт».
«Практично все готово, щоб представити президенту, який нам це доручив ... Існування Ялтинської кіностудії та класної бази може стати справжньою кінематографічною Меккою, бо тут дуже багато сонячних днів, будь-яка натура, плюс на кіностудії є басейн, який збігається з горизонтом моря, де можна знімати морські бої, комбіновані кадри, комп'ютерну графіку», - розповів Михалков.
Прихильник Путіна також додав, що Кримський півострів має стати «центром російського кіно, яким він був раніше». Одіозний кінорежисер вважає, що на Ялтинській кіностудії може зніматися не менше 70 кінострічок на рік.
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