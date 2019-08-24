В Україні синоптична картина 24 серпня буде приємною - Діденко

Аня Мартинюк 24 серпня 2019, 08:18

Наталія Діденко представила прогноз на святковий день 24 серпня. За її словами, погода порадує сонцем, однак без опадів не обійтись.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України, в країні буде сонячно. Про це у соцмережі повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, на заході країни можуть пройти грозові дощі.

«У східних, центральних областях та на Півдні східний вітер передбачається рвучким, до сильного», - зазначила вона.

За прогнозом синоптика, стовпчики термометрів на заході покажуть +24+28 градусів, на півночі та на Вінниччині +27+29 градусів.

«На Півдні, Сході та у більшості центральних областей буде спекотно, +29+34 градуси. Київ на День Незалежності сяятиме сонцем і радуватиме теплом. Без опадів, +27 градусів», - зауважила Діденко.