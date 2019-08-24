Країна вимирає: Азаров підбив підсумки незалежності України

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Микола Азаров вирішив нагадати українцям, до чого довів країну Петро Порошенко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України, одіозний експрем’єр Микола Азаров вирішив згадати про «досягнення» країни. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що населення України скорочується, смертність зростає, народжуваність падає, всі медичні показники погіршуються.
«За перше півріччя населення скоротилося майже на 150 тис. Держстат запевняє, що нас 42 мільйони, а неофіційні дані називають цифру 35 і навіть 33 мільйони, з урахуванням смертності і небувалою міграції. А за минулий рік чисельність українських громадян скоротилася на 233,2 тис. осіб. Темпи скорочення населення в 2018 році випередили показники 2017 роки (мінус 198,1 тис. осіб)», - додав він.
Також Азаров згадав про людей, які виїхали шукати кращої долі за кордон. Уже традиційно Реаволюцію гідності він назвав «держпереворотом», який начебто й призвів до такого результату.
«За останні 5 років, назвавши це реформами і європейськими цінностями, Порошенко цілеспрямовано знищував народ України. Думаю, з часом це буде класифікуватися як справжнісінький геноцид», - підсумував він.
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