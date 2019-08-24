У Херсоні розгорнули унікальний прапор-рекордсмен

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В Україні побільшало рекордів. Так, у Херсоні розгорнули стяг з автографами українських захисників.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 23 серпня, в Україні святкували День прапора. З цієї нагоди у Херсоні створили унікальний стяг, на якому красувались автографи бійців АТО та ООС.
В результаті було встановлено новий рекорд України.
Варто зазначити, що один великий прапор склали з декількох прапорів, які привезли волонтери та військові в різні періоди із зон ООС та АТО.
Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова прокоментувала поді.
«Я хочу оголосити параметри рекорду. Отже, ми маємо, довжина ланцюга з прапорів підписаних воїнами, що представлені тут на цій локації - 152 метри 40 сантиметрів. Ми маємо 112 прапорів, які привезені зі Сходу України і підписані учасниками бойових дій. А це означає, що новий рекорд, якого ще не було, абсолютно нова номінація, яка показує рівень патріотизму, рівень поваги до наших військових - сьогодні встановлено в місті Херсон», - наголосила вона.
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