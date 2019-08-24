У Херсоні розгорнули унікальний прапор-рекордсмен

Аня Мартинюк 24 серпня 2019, 07:07

В Україні побільшало рекордів. Так, у Херсоні розгорнули стяг з автографами українських захисників.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 23 серпня, в Україні святкували День прапора. З цієї нагоди у Херсоні створили унікальний стяг, на якому красувались автографи бійців АТО та ООС.

В результаті було встановлено новий рекорд України.

Варто зазначити, що один великий прапор склали з декількох прапорів, які привезли волонтери та військові в різні періоди із зон ООС та АТО.

Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова прокоментувала поді.