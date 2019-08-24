Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Адвокатам Порошенка не дали добро на відкриття справи проти Портнова
  • Ахметов в’є собі гігантське гніздечко біля Києва - ЗМІ (ВІДЕО)
  • Порошенко накрав мільярдів більше, ніж Янукович

У Херсоні розгорнули унікальний прапор-рекордсмен

Аня Мартинюк 24 серпня 2019, 07:07
Версія для друку
У Херсоні розгорнули унікальний прапор-рекордсмен

В Україні побільшало рекордів. Так, у Херсоні розгорнули стяг з автографами українських захисників.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 23 серпня, в Україні святкували День прапора. З цієї нагоди у Херсоні створили унікальний стяг, на якому красувались автографи бійців АТО та ООС. 

В результаті було встановлено новий рекорд України.

Варто зазначити, що один великий прапор склали з декількох прапорів, які привезли волонтери та військові в різні періоди із зон ООС та АТО.

Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова прокоментувала поді.

«Я хочу оголосити параметри рекорду. Отже, ми маємо, довжина ланцюга з прапорів підписаних воїнами, що представлені тут на цій локації - 152 метри 40 сантиметрів. Ми маємо 112 прапорів, які привезені зі Сходу України і підписані учасниками бойових дій. А це означає, що новий рекорд, якого ще не було, абсолютно нова номінація, яка показує рівень патріотизму, рівень поваги до наших військових - сьогодні встановлено в місті Херсон», - наголосила вона.

Читайте також:



 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції