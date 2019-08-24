Зеленський зробив важливу заяву про пенсії

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Володимир Зеленський під час діалогу з Біньяміну Нетаньяху пообіцяв останньому ратифікована угода про виплату пенсій.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський пообіцяв голові уряду Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що найближчим часом буде ратифікована угода про виплату пенсій колишнім українським громадянам.
Мова йде про пенсіонерів, які отримали інвалідність, а також брали участь в ліквідації аварії на ЧАЕС, та повернулись на батьківщину в Ізраїль після проголошення незалежності України. Тобто після 24 серпня 1991 року.
Про це Біньямін Нетаньяху написав у соцмережі. Нагадаємо, відповідна угода була підписана у 2008 році.
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