Адвокатам Порошенка не дали добро на відкриття справи проти Портнова

Аня Мартинюк 23 серпня 2019, 14:02

Адвокату Петра Порошенка не вдалось добитись порушення справи проти одного з головних «ворогів» екслідера Андрія Портнова. Останній, як відомо, націлений добитись покарання Порошенку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, стало відомо, що Нацполіція не дала зелене світло на порушення справи проти юриста Андрія Портнова. Як відомо, останній став ініціатором відкриття ряду виробництв проти одіозного п’ятого президента України.

Нагадаємо, заяву проти Портнова подав адвокат Порошенка Ігор Головань. Засловами останнього, Портнов розголосив дані досудового розслідування.

У МВС заявили, що такого роду скарга не є повідомленням про злочин, «оскільки не містить достатніх даних про вчинення кримінального правопорушення».