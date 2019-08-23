Зеленський пообіцяв в найближчі дні повернути частину українських полонених

Аня Мартинюк 23 серпня 2019, 13:38

Володимир Зеленський звернувся до представників ЗМІ з закликом не поширювати чутки про обмін полоненими. За його словами, він особисто працює над цим питанням.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом переговори з російською стороною щодо обміну полоненими матимуть результат. Про це він розповів журналістам.

За словами Зеленського, він особисто працював над цим питанням два місяці.

«Ми йдемо до результатів крок за кроком. Перші результати повинні бути вже в найближчі дні. Не хочу загадувати. Я особисто працюю над цим питанням, і прошу ЗМІ: будь ласка, без чуток», - наголосив український лідер.

Зеленсткий також нагадав, що обіцяв українцям повернення моряків та закінчення війни.

«Дайте мені зробити мою справу», - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що укранська та російська сторони могли обговорювати обмін громадян за формулою "33 на 33".