Адвокатам Порошенка не дали добро на відкриття справи проти Портнова 14:02
Зеленський пообіцяв в найближчі дні повернути частину українських полонених 13:38
До Криму з культурною місією приїде делегація з Італії 13:05
В Харкові підліток вбив дівчину, однак переймався лише за свій одяг (ВІДЕО) 18+ 12:19
Супрун не зрозуміла тонкий тролінг в свій бік збоку журналістів 10:37
Не зовсім слуга: Представник партії Зеленського купив квартиру за 2,5 млн грн 13:38
Ахметов в’є собі гігантське гніздечко біля Києва - ЗМІ (ВІДЕО) 13:09
Facebook погодився дати користувачам можливість самостійно захистити свої дані 12:32
«Громадянська війна»: Борис Джонсон необережно висловився про ситуацію на Донбасі 11:56
Нова пошта у вогні: У Полтаві загорілось приміщення компанії (ВІДЕО) 09:40
Арахамія заявив про скоре представлення нового прем’єр-міністра 14:02
Клімкін може стати компаньйоном Порошенка по кримінальній справі 12:41
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Володимир Зеленський звернувся до представників ЗМІ з закликом не поширювати чутки про обмін полоненими. За його словами, він особисто працює над цим питанням.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом переговори з російською стороною щодо обміну полоненими матимуть результат. Про це він розповів журналістам.
За словами Зеленського, він особисто працював над цим питанням два місяці.
«Ми йдемо до результатів крок за кроком. Перші результати повинні бути вже в найближчі дні. Не хочу загадувати. Я особисто працюю над цим питанням, і прошу ЗМІ: будь ласка, без чуток», - наголосив український лідер.
Зеленсткий також нагадав, що обіцяв українцям повернення моряків та закінчення війни.
«Дайте мені зробити мою справу», - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що укранська та російська сторони могли обговорювати обмін громадян за формулою "33 на 33".
14:02: Адвокатам Порошенка не дали добро на відкриття справи проти Портнова
13:38: Зеленський пообіцяв в найближчі дні повернути частину українських полонених
13:05: До Криму з культурною місією приїде делегація з Італії
12:19: В Харкові підліток вбив дівчину, однак переймався лише за свій одяг (ВІДЕО) 18+
10:37: Супрун не зрозуміла тонкий тролінг в свій бік збоку журналістів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.