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На анексований півострів Крим прибуде чергова іноземна делегація. На цей раз візит запланували італійці.
Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».
Сьогодні, 23 серпня, стало відомо, що у Крим їдуть представники Італії. Делегація прибуде цієї осені. А саме з 27 вересня по 8 жовтня. Відповідну заяву зробив президент Фонду сприяння розвитку науки, культури і кіно Одіссей Піпія.
За його словами, іноземні гості прибудуть до проведення Міжнародного російсько-італійського арт-фестивалю «Лігурійські сезони». Захід відбудеться у Севастополі.
«Для участі в арт-проекті в Криму приїдуть представники культурної громадськості та ділової спільноти провінції Лігурія», - уточнив він.
Як повідомлялось раніше, на анексований Крим раніше прибувала делегація з Німеччини. В результаті в Україні таких «мандрівників» засудили.
14:02: Адвокатам Порошенка не дали добро на відкриття справи проти Портнова
13:38: Зеленський пообіцяв в найближчі дні повернути частину українських полонених
13:05: До Криму з культурною місією приїде делегація з Італії
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