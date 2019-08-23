До Криму з культурною місією приїде делегація з Італії

Аня Мартинюк 23 серпня 2019, 13:05

На анексований півострів Крим прибуде чергова іноземна делегація. На цей раз візит запланували італійці.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, стало відомо, що у Крим їдуть представники Італії. Делегація прибуде цієї осені. А саме з 27 вересня по 8 жовтня. Відповідну заяву зробив президент Фонду сприяння розвитку науки, культури і кіно Одіссей Піпія.

За його словами, іноземні гості прибудуть до проведення Міжнародного російсько-італійського арт-фестивалю «Лігурійські сезони». Захід відбудеться у Севастополі.

«Для участі в арт-проекті в Криму приїдуть представники культурної громадськості та ділової спільноти провінції Лігурія», - уточнив він.

Як повідомлялось раніше, на анексований Крим раніше прибувала делегація з Німеччини. В результаті в Україні таких «мандрівників» засудили.