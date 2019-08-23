В Харкові підліток вбив дівчину, однак переймався лише за свій одяг (ВІДЕО) 18+

Аня Мартинюк 23 серпня 2019, 12:19

З’явилися нові подробиці жахливого вбивства у Харкові. 17-річний вбивця дівчини зізнався, що йому було «жаль свого нового вбрання».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, стало відомо, що підліток Данило Редін, який є підозрюваним у вбивстві 26-річної Яни Шевченко з Харкова, зробив гучну заяву. Так, під час засідання суду він зазначив, що після скоєного закопав свої кросівки й одяг, адже вони забруднились кров’ю жертви.

Уже через три дні після вбивства він відкопав речі, адже йому стало їх шкода. Як відомо, підозрюваний своєї провини не визнає. Тим часом адвокат 17-річного Редіна заявляє, що його підзахисний має прав в коледжі, оскільки це - його конституційне право.

Як повідомлялось раніше, у червні поточного року було затримано сина колишнього співробітника МВС. Мова йде про Данила Редіна, який прийшов з повинною до поліції. Було встановлено, що тіло жетви було закопане у дворі приватного будинку, де Редін живе з батьками.

За попередніми даними, підліток зустрічався з дівчиною, однак одного разу вона назвала його занадто малим для неї. Після вбивства хлопець вихвалявся скоєним друзям. Останні не спішили розповідати про інцидент правоохоронцям.

«Я її б'ю, а вона кричить. Довелося перерізати їй горло, щоб замовкла ... », - розповідав підозрюваний.

Згодом тіло дівчини перенесли в посадку на Холодній горі, де її і знайшли. За словами правоохоронців, тіло дівчини було порізане ножем, а обличчя – знівечене.