Британська телезірка вигуляла прозорі штани

Аня Мартинюк 23 серпня 2019, 11:37

Олівія Аттвуд змусила своїх прихильників фантазувати. Так, зірка реаліті шоу прогулялась у прозорих штанах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, стало відомо, що британська зірка реаліті шоу Олівія Аттвуд вирішила прогулятись Лондоном у незвичному образі. 28-річна зірка «Love Island» показала свою струнку фігуру в коричневому в’язаному бікіні, яке вона поєднала з відвертими штанами.

Так, штани зірки малих екранів повністю просвічувались. Прикрашали дизайнерські штани вишиті білими нитками квіти.

«Вона просто сенсаційна. Але куди ж вона пішла в такому вигляді? Так легко когось спровокувати», - прокоментували у Мережі.

«Гламурна дівка, але вбрання – несмак», - також з’явилось у коментарях.