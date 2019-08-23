Китайський фермер виростив груші у формі ляльок

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Ви коли-небудь бачили груші з дитячим обличчям? Фермер у Китаї придумав, як зробити фрукт ще цікавішим.
Новину передає «Преса України».
Фермер Хао з китайської провінції Хебей, що на півночі країни, показав, що вміє вирощувати груші з людським обличчям.
Натхненний класичним китайським романом "Подорож на Захід", Хао використовував пластикові формочки, які фіксував поверх фруктів, щоб надати їм неповторний вигляд. В результаті плід стає схожим на ляльку. Завдяки своїй формі він також нагадує плід женьшеню.
До слова, у романі «Подорож на Захід» йдеться про те, що фрукти женьшеню звільняють від гріхів та продовжують тривалість життя.
«Я вирощую груші також і в інших формах. Для прикладу, у формі тварин, китайських символів. Я навіть отримав національний патент на ці «художні плоди», - розповів він.
10:37: Супрун не зрозуміла тонкий тролінг в свій бік збоку журналістів
13:38: Не зовсім слуга: Представник партії Зеленського купив квартиру за 2,5 млн грн
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12:32: Facebook погодився дати користувачам можливість самостійно захистити свої дані
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