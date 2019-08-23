Китайський фермер виростив груші у формі ляльок

Аня Мартинюк 23 серпня 2019, 10:59

Ви коли-небудь бачили груші з дитячим обличчям? Фермер у Китаї придумав, як зробити фрукт ще цікавішим.

Новину передає «Преса України».

Фермер Хао з китайської провінції Хебей, що на півночі країни, показав, що вміє вирощувати груші з людським обличчям.

Натхненний класичним китайським романом "Подорож на Захід", Хао використовував пластикові формочки, які фіксував поверх фруктів, щоб надати їм неповторний вигляд. В результаті плід стає схожим на ляльку. Завдяки своїй формі він також нагадує плід женьшеню.

До слова, у романі «Подорож на Захід» йдеться про те, що фрукти женьшеню звільняють від гріхів та продовжують тривалість життя.

«Я вирощую груші також і в інших формах. Для прикладу, у формі тварин, китайських символів. Я навіть отримав національний патент на ці «художні плоди», - розповів він.