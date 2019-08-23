Супрун не зрозуміла тонкий тролінг в свій бік збоку журналістів

Аня Мартинюк 23 серпня 2019, 10:37

Уляну Супрун запитали, чи небезпечні для здоров’я екзорцисти. Так, американка не зрозуміла, що їй «підкинули» матеріал для чергового «корисного» посту у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун не зрозуміла, що її потролили українські журналісти. Мова йде про журналістів «України», які відправили медреформатору запит.

«Вчора прес-служба Міністерство охорони здоров'я України отримала запит від телеканалу “Україна”.

«Просимо Вашої допомоги в отриманні відеокоментаря щодо таких питань:

1. Які можуть бути наслідки для здоров’я людини після сеансів екзорцизму, вигнання диявола та інших окультних обрядів?

2. Чи варто людям, що потребують психічної допомоги звертатися до так званих цілителів та священиків-екзорцистів за допомогою?» - зазначила Супрун.

За її словами, такі запити були б актуальні у XV столітті.

«У руках медіа також відповідальність за здоров’я громадян. Якість вашого контенту — це й про якість нашого інформаційного середовища та безпеку. Перестаньте ганятись за “злими духами” і пережитками минулого», - написала вона.

Так, Супрун, яка славиться своїми недолугими постами про користь яблук чи необхідність одягатись взимку тепліше, не зрозуміла, що з неї посміялись.