Українські зірки підтримали державну мову (ВІДЕО)

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Відомі українські спортсмени, співаки та актори об’єдналися на знімальному майданчику. Так, вони долучились до акції з підтримки української мови.
Новину передає «Преса України».
Міністерство інформаційної політики оприлюднило на своєму YouTube-каналі ролик, присвячений українській мові. Так, він має назву «Спілкуйся серцем - спілкуйся українською».
У ролику можна побачити олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва, футболістів, а нині тренерів національних збірних України Олександра Шовковського та Руслана Ротаня. Стронгмен Василь Вірастюк також долучився до кампанії з популяризації української мови.
Серед інших зірок актриса Ольга Сумська, прима-балерина Національного театру опери та балету Катерина Кухар, співаки Арсен Мірзоян, Олег Скрипка, Олег Винник, співачка Ніна Матвієнко та інші.
Ролик був опублікований на каналі відомства ще 9 серпня.
13:38: Не зовсім слуга: Представник партії Зеленського купив квартиру за 2,5 млн грн
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