Українські зірки підтримали державну мову (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 22 серпня 2019, 13:59

Відомі українські спортсмени, співаки та актори об’єдналися на знімальному майданчику. Так, вони долучились до акції з підтримки української мови.

Новину передає «Преса України».

Міністерство інформаційної політики оприлюднило на своєму YouTube-каналі ролик, присвячений українській мові. Так, він має назву «Спілкуйся серцем - спілкуйся українською».

У ролику можна побачити олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва, футболістів, а нині тренерів національних збірних України Олександра Шовковського та Руслана Ротаня. Стронгмен Василь Вірастюк також долучився до кампанії з популяризації української мови.

Серед інших зірок актриса Ольга Сумська, прима-балерина Національного театру опери та балету Катерина Кухар, співаки Арсен Мірзоян, Олег Скрипка, Олег Винник, співачка Ніна Матвієнко та інші.

Ролик був опублікований на каналі відомства ще 9 серпня.