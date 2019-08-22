Не зовсім слуга: Представник партії Зеленського купив квартиру за 2,5 млн грн

Аня Мартинюк 22 серпня 2019, 13:38

Олександр Бакумов, який проходить у Раду з партіїєю «Слуга народу», очевидно на радащах придбав собі квартиру. На неї 30-річний новоспечений політик не пошкодував декількох мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що представник партії «Слуга народу» Олександр Бакумов, який переміг на 173 окрузі в Харкові, став власником дорогої квартири у столиці. Так, він купив квартиру в елітній 24-поверховій новобудові на Печерську.

Заплатив він за нове гніздечко 2,5 млн грн. Про це йдеться в декларації новоспеченого політика, яку він подав перед звільненням з посади проректора Харківського національного університету внутрішніх справ.

До слова, для купівлі квартири йому вистачило 8 річних зарплат проректора. Тим не менше 30-річному Бакумову було де жити. У нього є будинок на 200 квадратних метрів у Харкові, нежитлові приміщення та земельна ділянка.

Новоспечений депутат полюбляє дорогі речі та автівки. У нього є Mercedes-Benz GLE 250D 2017 року і Porsche Macan 2015 року випуску.