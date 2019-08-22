Не зовсім слуга: Представник партії Зеленського купив квартиру за 2,5 млн грн 13:38
Ахметов в’є собі гігантське гніздечко біля Києва - ЗМІ (ВІДЕО) 13:09
Facebook погодився дати користувачам можливість самостійно захистити свої дані 12:32
«Громадянська війна»: Борис Джонсон необережно висловився про ситуацію на Донбасі 11:56
Нова пошта у вогні: У Полтаві загорілось відділення (ВІДЕО) 09:40
Арахамія заявив про скоре представлення нового прем’єр-міністра 14:02
Клімкін може стати компаньйоном Порошенка по кримінальній справі 12:41
Вітер та спека: Діденко попередила про синоптичні капризи в Україні 10:57
Бадоєв зібрався здивувати українців у День Незалежності 13:02
У Мережі обурились через участь ANNA MARIA в російському конкурсі 12:34
НБУ почав тиждень з ослаблення гривні до провідних іноземних валют 12:06
Замість параду: Полторак розповів, що грошей для премій військовим вистачить 11:38
В анексованому Криму стали виробляти менше муки та яловичини 11:12
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Олександр Бакумов, який проходить у Раду з партіїєю «Слуга народу», очевидно на радащах придбав собі квартиру. На неї 30-річний новоспечений політик не пошкодував декількох мільйонів гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що представник партії «Слуга народу» Олександр Бакумов, який переміг на 173 окрузі в Харкові, став власником дорогої квартири у столиці. Так, він купив квартиру в елітній 24-поверховій новобудові на Печерську.
Заплатив він за нове гніздечко 2,5 млн грн. Про це йдеться в декларації новоспеченого політика, яку він подав перед звільненням з посади проректора Харківського національного університету внутрішніх справ.
До слова, для купівлі квартири йому вистачило 8 річних зарплат проректора. Тим не менше 30-річному Бакумову було де жити. У нього є будинок на 200 квадратних метрів у Харкові, нежитлові приміщення та земельна ділянка.
Новоспечений депутат полюбляє дорогі речі та автівки. У нього є Mercedes-Benz GLE 250D 2017 року і Porsche Macan 2015 року випуску.
13:38: Не зовсім слуга: Представник партії Зеленського купив квартиру за 2,5 млн грн
13:09: Ахметов в’є собі гігантське гніздечко біля Києва - ЗМІ (ВІДЕО)
12:32: Facebook погодився дати користувачам можливість самостійно захистити свої дані
11:56: «Громадянська війна»: Борис Джонсон необережно висловився про ситуацію на Донбасі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.