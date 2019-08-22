Ахметов в’є собі гігантське гніздечко біля Києва - ЗМІ (ВІДЕО)

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За даними українських ЗМІ, Рінат Ахметов вирішив витратити частину своїх мільйонів на будівництво елітного особняка. Знаходитиметься він поблизу Києва.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що український олігарх Рінат Ахметов будує елітний будинок в 35 км від столиці, міста Києва. Про це дізналися журналісти «Bihus info». За їх словами, площа особняка вражає – це близько 12 тисяч квадратних метрів.
Як відомо, Ахметов має в розпоряджені маєток з 25 гектарами лісу і ландшафтним дизайном, штучними водоймами. На території можна помітити декілька будівель, гаражів, альтанки, доріжки, а також мости. Головною родзинкою є симетричний величезний палац.
Як зазначили журналісти, земля маєтку належить компанії Ахметова. Якщо вникнути в документи, то з них випливає, що олігарх начебто будує реабілітаційний оздоровчий комплекс.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ахмеров втратив позиції у рейтингу найвпливовіших українців. Його випередив Володимир Зеленський.
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