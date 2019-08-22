Не зовсім слуга: Представник партії Зеленського купив квартиру за 2,5 млн грн 13:38
Ахметов в’є собі гігантське гніздечко біля Києва - ЗМІ (ВІДЕО) 13:09
Facebook погодився дати користувачам можливість самостійно захистити свої дані 12:32
«Громадянська війна»: Борис Джонсон необережно висловився про ситуацію на Донбасі 11:56
Нова пошта у вогні: У Полтаві загорілось відділення (ВІДЕО) 09:40
Арахамія заявив про скоре представлення нового прем’єр-міністра 14:02
Клімкін може стати компаньйоном Порошенка по кримінальній справі 12:41
Вітер та спека: Діденко попередила про синоптичні капризи в Україні 10:57
Бадоєв зібрався здивувати українців у День Незалежності 13:02
У Мережі обурились через участь ANNA MARIA в російському конкурсі 12:34
НБУ почав тиждень з ослаблення гривні до провідних іноземних валют 12:06
Замість параду: Полторак розповів, що грошей для премій військовим вистачить 11:38
В анексованому Криму стали виробляти менше муки та яловичини 11:12
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
У компанії Facebook вирішили дозволити користувачам відмовитись від «шпигунства» за ними.
Новину передає «Преса України».
Соцгігант Facebook представив новий інструмент конфіденційності для захисту даних користувачів. Він дозволить переглядати та контролювати дані, якими додатки та веб-сайти діляться з платформою.
Мова йде про Off-Facebook Activity. Це означає, що користувачі зможуть відстежувати, яка інформація цікавить сторонні додатки і для чого вона використовується. Наприклад, якщо користувач соцмережі купує Galaxy Note 10, Facebook може дізнатися, що він його шукав, і показати цільові оголошення цього телефону.
Завдяки новій функції конфіденційності користувач може відключити функцію і цільові оголошення не показуватимуться.
Facebook також оновив свою бібліотеку оголошень: «Чому я бачу це оголошення?» та додав нову функцію під назвою "Чому я бачу цю публікацію?». Наразі нововведеннями можуть скористатись користувачі в Ірландії, Південній Кореї та Іспанії, але згодом нова функція буде впроваджена скрізь протягом найближчих місяців.
Варто зазначити, раніше Федеральна комісія з торгівлі та зобов'язанням зобов’язала Facebook забезпечити кращий захист конфіденційності користувачів. Також соцгіганта оштрафували на 5 млрд доларів.
13:38: Не зовсім слуга: Представник партії Зеленського купив квартиру за 2,5 млн грн
13:09: Ахметов в’є собі гігантське гніздечко біля Києва - ЗМІ (ВІДЕО)
12:32: Facebook погодився дати користувачам можливість самостійно захистити свої дані
11:56: «Громадянська війна»: Борис Джонсон необережно висловився про ситуацію на Донбасі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.