Facebook погодився дати користувачам можливість самостійно захистити свої дані

Аня Мартинюк 22 серпня 2019, 12:32

У компанії Facebook вирішили дозволити користувачам відмовитись від «шпигунства» за ними.

Новину передає «Преса України».

Соцгігант Facebook представив новий інструмент конфіденційності для захисту даних користувачів. Він дозволить переглядати та контролювати дані, якими додатки та веб-сайти діляться з платформою.

Мова йде про Off-Facebook Activity. Це означає, що користувачі зможуть відстежувати, яка інформація цікавить сторонні додатки і для чого вона використовується. Наприклад, якщо користувач соцмережі купує Galaxy Note 10, Facebook може дізнатися, що він його шукав, і показати цільові оголошення цього телефону.

Завдяки новій функції конфіденційності користувач може відключити функцію і цільові оголошення не показуватимуться.

Facebook також оновив свою бібліотеку оголошень: «Чому я бачу це оголошення?» та додав нову функцію під назвою "Чому я бачу цю публікацію?». Наразі нововведеннями можуть скористатись користувачі в Ірландії, Південній Кореї та Іспанії, але згодом нова функція буде впроваджена скрізь протягом найближчих місяців.

Варто зазначити, раніше Федеральна комісія з торгівлі та зобов'язанням зобов’язала Facebook забезпечити кращий захист конфіденційності користувачів. Також соцгіганта оштрафували на 5 млрд доларів.