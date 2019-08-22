«Громадянська війна»: Борис Джонсон необережно висловився про ситуацію на Донбасі

Аня Мартинюк 22 серпня 2019, 11:56

Борис Джонсон, згадуючи про дії Росії у світі, мав необережність заявити, що в Україні йде громадянська війна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав бойові дії на Донбасі «громадянською війною». Зокрема така заява пролунала в ході відповіді на запитання, що він думає про перспективу повернення РФ в G8.

Тим не менше він нагадав, що Росія – країна-агресорка.

«Хочу сказати, що, з огляду на те, що сталося в Солсбері, ... триваючу нестабільність, громадянську війну і військові дії в Україні, провокації, які Росія здійснює не тільки в Україні, але ще багато де, я повинен сказати, що я повністю згодний з канцлером Меркель і вважаю, що аргументи на користь повернення Росії в G7 ще тільки належить знайти», - заявив він.

Варто зазначити, що Борис Джонсон виступив на спільній прес-конференції разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Остання нагадала, чому Росію виключили з «Великої вісімки». Мова йде про анексію українського півострова Крим та підтримку бойовиків на сході України.