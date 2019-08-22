Тарантіно вперше стане батьком

Аня Мартинюк 22 серпня 2019, 11:14

56-річний Квентін Тарантіно та його дружина Даніела Пік очікують на перше дитя. Всього через дев'ять місяців після їх весілля.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що голлівудський кінорежисер Квентін Тарантіно оголосив про свій наступний великий проект. Як виявилось, 56-річний режисер та його 35-річна дружина Даніела Пік очікують свою першу дитину.

Нагадаємо, Таранітіно вперше одружився 28 листопада минулого року. Так, він погодився на традиційну єврейську церемонію одруження, яка була проведена на півострові Беверлі-Хіллз.

За даними іноземних ЗМІ, Квентін вперше познайомився з Даніеллою на Єрусалимському кінофестивалі у 2009 році. Роман зав’язався у 2015 році.