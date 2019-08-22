Захарова розкритикувала Зеленського

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Марія Захарова відреагувала на свіжий пост Володимира Зеленського. За її словами, вона «по-братськи» консультуватиме українського лідера щодо невдалих постів у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова розкритикувала слова президента України Володимира Зеленського. Останній, як відомо, залишив на своїй сторінці у соцмережі повідомлення проможливе повернення РФ в G8.
Зокрема, український лідер нагадав, що Донбас досі окупований, а Крим – анексований.
«Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії», - також написав він.
За словами Захарової, думка сформульована неграмотно. Про це вона також написала у соцмережі.
«Шановний пане Президенте України, Вам підсунули безглуздий набір букв ...Тепер про сигнали. Їх чекають від Вас. І не в соцмережах, а в реальності», - написала вона.
Підсумовуючи Марія Захарова додала, що «по-братськи» періодично консультуватиме Зеленського, поки МЗС України не буде укомплектовано.
«А якось ніяково навіть: начебто, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоча і по-братськи», - додала вона.
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