Белла Торн показала срібний купальник

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Американська актриса Белла Торн була помічена на відпочинку в Італії. Знаменитість обрала скромний купальник бікіні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що 21-річна американська актриса Белла Торн показала крихітне сріблясте бікіні на яхті біля Сардинії, що в Італії. Худорлява зірка була помічена разом зі своїм хлопцем Бенджаміном Масколо.
Яскраві знімки зірка оприлюднила у соцмережі. Також декілька зробили папараці.
На фото видно, що для купання красуня також обрала масивні підвіски на шию.
Тим часом її коханий, музикант Бенджамін Масколо обрав для плавання червоні шорти.
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