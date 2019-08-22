Белла Торн показала срібний купальник

Аня Мартинюк 22 серпня 2019, 10:09

Американська актриса Белла Торн була помічена на відпочинку в Італії. Знаменитість обрала скромний купальник бікіні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що 21-річна американська актриса Белла Торн показала крихітне сріблясте бікіні на яхті біля Сардинії, що в Італії. Худорлява зірка була помічена разом зі своїм хлопцем Бенджаміном Масколо.

Яскраві знімки зірка оприлюднила у соцмережі. Також декілька зробили папараці.

На фото видно, що для купання красуня також обрала масивні підвіски на шию.

Тим часом її коханий, музикант Бенджамін Масколо обрав для плавання червоні шорти.