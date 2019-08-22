Нова пошта у вогні: У Полтаві загорілось відділення (ВІДЕО)

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В одному з відділень Нової пошти у Полтаві відбулась пожежа. З’явилися перші деталі події.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 21 серпня, в складському приміщенні поштового оператора Нова пошта виникла пожежа. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що полум'я спалахнуло ввечері і станом на 21:30 площа пожежі становила 1,5 тисячі квадратних метрів.
«21 серпня о 19:50 у м. Полтава по вул. Ветеринарна, 22 в одноповерховій складській будівлі «Нова Пошта» виникла пожежа. Попередньо жертв та постраждалих немає. Станом на 21:30 площа пожежі складає 1 тис. 500 м кв. До гасіння залучено 35 чол. о/с та 9 од. техніки ДСНС», - йдеться у повідомленні.
Директор корпоративних комунікацій компанії Яна Нестерчук дала коментар з приводу інциденту. За її словами, пожежа сталась у приміщенні, яке використовують для потреб компанії. Вона запевнила, що посилки користувачів у безпеці.
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