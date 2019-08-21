Арахамія заявив про скоре представлення нового прем’єр-міністра

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Давид Арахамія заявив, що зовсім скоро українці дізнаються, хто замінить прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Новину передає «Преса України».
Представник партії Володимира Зеленського «Слуга народу» Давид Арахамія зробив важливу заяву. За його словами, ім'я нового прем'єр-міністра України буде озвучено в перший же день роботи ВРУ 9 скликання. Відповідну заяву він зробив в останньому інтерв’ю.
«29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато», - заявив він.
За словами Арахамії, у новому уряді буде один колишній міністр.
«Хтось залишиться ... Я точно знаю, що одна людина (залишиться - ред.) 100%», - заявив він журналістам.
Як повідомлялось раніше, депутат 9 скликання Олександр Дубінський заявляв, що для Володимира Зеленського ідеальним кандидатом у прем’єр-міністри є чинний голова Офісу президента Андрій Богдан.
«Він пройшов систему Кабміну. Знає, що таке лаковий паркет і пилові килими. Як працюють держструктури. Богдан, звичайно, може бути генеральним прокурором. Він буде як риба в воді. Але було б ідеально, якби Богдан був прем'єром, а Портнов – генпрокурором», - заявляв Дубінський.
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