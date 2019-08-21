Порошенко накрав мільярдів більше, ніж Янукович

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За словами експерта Олександра Донія, одіозний Петро Порошенко зумів «нагріти» собі набагато більше, ніж не менш одіозний Віктор Янукович.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 серпня, колишній народний депутат Олександр Доній заявив, що 5 президент України Петро Порошенко вкрав більше, ніж його попередник Віктор Янукович.
«Ми можемо тільки підозрювати. За уривками інформації, це колосальні суми, це більше, ніж отримав Янукович за час перебування при владі. Йдеться про жахливі зловживання. Відповідно, ці гроші можуть кидатися на вплив. Що, в принципі, і робилося», - дода він.
За його словами, чимало коштів пішло на порошенківський канал «Прямий».
«Є величезна кількість людей на ставках, які робили розкол в українському суспільстві та сіяли мову ворожнечі. Вони до сих пір залишаються. І кошти Порошенко продовжують виконувати свою злу функцію», - наголосив політик.
Він особливо наголосив, що грошей у Порошенка та його друзів дуже багато, тому колишній президент й надалі знищуватиме країну. Підсумовуючи він зазначив, що Порошенка, скоріше за все, посадять якісь закордонні органи.
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