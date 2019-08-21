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Клімкін може стати компаньйоном Порошенка по кримінальній справі

Аня Мартинюк 21 серпня 2019, 12:41
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Клімкін може стати компаньйоном Порошенка по кримінальній справі

За словами Олександра Онищенко, разом з Петром Порошенком за грати може сісти й Павло Клімкін. Стало відомо, яку статтю ті заслужили.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, український політик Олександр Онищенко повідомив, що колишній президент України Петро Порошенко може може стати фігурантом чергової однієї кримінальної справи. Про це Онищенко написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі.

За словами політика, компаньйоном у новій кримінальній справі одіозному 5-му лідеру країни може стати голова МЗС Павло Клімкін.

«Солом'янського райсуду Києва зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу стосовно Порошенка і Клімкіна по ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)», - написав Онищенко.

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