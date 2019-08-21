Нео повертається: «Матриця» матиме продовження

Аня Мартинюк 21 серпня 2019, 12:08

Кіану Рівз підтвердив, що долучився до зйомок фільму «Матриця». Так, він стане четвертим за рахунком.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що студія Warner Bros працює над створенням четвертої частини фільму «Матриця». Відомо, що до зйомок залучать зірок попередніх частин стрічки.

Мова йде про Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс. Нагадаємо, надзвичайно популярна франшиза про людей, захоплених машинами віртуальної реальності, заробила понад 1,6 мільярда доларів у всьому світі.

Новий рпоект очолить Лана Ваховський. Тим не менше, наразі невідомо, чи буде новий фільм прямим продовженням «Матриці».

«Матриця», четвертий фільм. У ньому Кіану Рівз знову зіграє героя Нео», - розповіли у Warner Bros.