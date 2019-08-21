Дівчина Роналду показала, чим підкорила зірку футболу

Аня Мартинюк 21 серпня 2019, 11:38

Подруга Кріштіану Роналду показала тіло у звабливій білизні. Як виявилось, подруга відомого футболіста не має, що приховувати.

Новину передає «Преса України».

Подруга Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес взяла участь у новій приголомшливій кампанії. Так, вона знялась для бренду нижньої білизни Yamamay. Як відомо, 25-річна аргентинська модель ніколи не соромилась виставляти на показ свою феноменальну фігуру.

Одним приголомшливим виглядом модель засліпила мереживний бюстгальтер та такого ж кольору трусики. Дівчина зірки футболу володіє завидним животиком та стрункими ногами.

Крім того, Джорджина Родрігес постала у звабливому чорному комплекті та високих підборах, які доповнювали образ спокусниці.

Красуня-брюнетка не мала багато макіяжу на обличчі. До слова, колишній торговий агент Джорджина почала зустрічатися з футбольним тузом Кріштіано у 2016 році. У них є дочка Алана Мартіна. Їй 12 місяців.

Роналду також має восьмирічного сина Кріштіану-молодшого та двох близнюків Єву та Матео, яких йому народила сурогатна матір.