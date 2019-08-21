Вітер та спека: Діденко попередила про синоптичні капризи в Україні

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Наталія Діденко спрогнозувала сильний вітер в Україні. За її словами, також можна очікувати на спеку впродовж кількох днів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 серпня, синоптик Наталія Діденко розповіла, що антициклон Corina та циклонічність поблизу Каспійського моря протистоять один одному. В результаті в Укрїані можуть спостерігатись сильні вітри. Про це вона написала у соцмережі.
«Україна, як завжди, опиняється у цій зоні боротьби, і тому 22-го серпня в більшості наших областей очікується поривчастий, до сильного, вітер. Візьміть це до уваги, уважно паркуйте автомобілі та не затримуйтеся довго під старими великими деревами», - наголосила Діденко.
Тим часом південь та схід триматимуть спеку. Тут стовпчики термометрів покажуть +30+35 градусів. На заході темепература повітря прогріється до +23+28 градусів.
«Також послабне спека у північних областях, завтра там очікується +25+29 градусів. Дощів не буде, домінуючою залишається суха повітряна маса, хіба окремі локальні опади можливі навколо Карпат та на північному сході», - додала вона.
У Києві температура становитиме +26+28 градусів. Опадів не передбачається.
«До кінця тижня, на День Прапора і День Незалежності, у столиці буде погода без змін, сонячно та близько +25+28 градусів», - підсумувала вона.
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