Бадоєв зібрався здивувати українців у День Незалежності

Аня Мартинюк 20 серпня 2019, 13:02

Алан Бадоєв запевнив, що Хода Гідності, яку він організовує до Дня Незалежності, буде видовищною.

Новину передає «Преса України».

Український кліпмейкер Алан Бадоєв разом з хореографом Оленою Коляденко готує програму «Ходи гідності». За його словами, дійство буде видовищним та зрозумілим кожному українцю.

«Хода гідності - це масштабний захід, в якому візьме участь «гордість країни»: представники різних військ, ветерани АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати, волонтери, а також діти. День Незалежності - це честь і пам'ять нашої країни. В цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх поважаємо і прагнемо врахувати всі деталі», - заявив він.

Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що 24 серпня у День Незалежності не буде військового параду. За його словами, в цілях економії та раціонального використання коштів 300 млн грн піде на премії українським військовим.