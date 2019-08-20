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Алан Бадоєв запевнив, що Хода Гідності, яку він організовує до Дня Незалежності, буде видовищною.
Новину передає «Преса України».
Український кліпмейкер Алан Бадоєв разом з хореографом Оленою Коляденко готує програму «Ходи гідності». За його словами, дійство буде видовищним та зрозумілим кожному українцю.
«Хода гідності - це масштабний захід, в якому візьме участь «гордість країни»: представники різних військ, ветерани АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати, волонтери, а також діти. День Незалежності - це честь і пам'ять нашої країни. В цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх поважаємо і прагнемо врахувати всі деталі», - заявив він.
Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що 24 серпня у День Незалежності не буде військового параду. За його словами, в цілях економії та раціонального використання коштів 300 млн грн піде на премії українським військовим.
13:02: Бадоєв зібрався здивувати українців у День Незалежності
12:34: У Мережі обурились через участь ANNA MARIA в російському конкурсі
12:06: НБУ почав тиждень з ослаблення гривні до провідних іноземних валют
11:38: Замість параду: Полторак розповів, що грошей для премій військовим вистачить
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