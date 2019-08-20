У Мережі обурились через участь ANNA MARIA в російському конкурсі

Аня Мартинюк 20 серпня 2019, 12:34

Українська інтернет-спільнота вибухнула емоціями після того, як дізналась про участь у російському конкурсі ще одного українського гурту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що український дует ANNA MARIA, який раніше брав участь у відборі на конкурс «Євробачення», тепер взяв участь й у російській «Новій хвилі 2019». Нагадаємо, раніше сестри Анна та Марія Опанасюк потрапили у скандал, висловившись про окупацію Криму. Так, співачки не визнали анексію українського півострова. В результаті ще тоді втратили частину прихильників.

«Це дно», - написали у Мережі.

«Ніяких конкурсів з вбивцями», - додала інтернет-спільнота.

«Ці сестри не можуть представляти Україну ніде і ніколи. Особисто себе так, але не Україну. І хіба ми беремо участь в конкурсах, які проводить країна-агресор?» - відзначили у коментарях.