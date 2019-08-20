Бадоєв зібрався здивувати українців у День Незалежності 13:02
У Мережі обурились через участь ANNA MARIA в російському конкурсі 12:34
НБУ почав тиждень з ослаблення гривні до провідних іноземних валют 12:06
Замість параду: Полторак розповів, що грошей для премій військовим вистачить 11:38
В анексованому Криму стали виробляти менше муки та яловичини 11:12
В анексованому Криму різко знизилися популяції диких мідій 12:41
Більше не деребенитиме держкошти: Пилип Іллєнко звільняється із Держкіно 12:07
Дружина Нетаньяху спаплюжила українську традицію з хлібом (ВІДЕО) 11:21
У топ-5 фрілансерів світу зі зростаючим доходом потрапили українці 10:47
Радянська влада брехала про кількість загиблих: США випустили засекречений звіт про катастрофу на ЧАЕС 09:34
Глава общественного совета при МинВОТ не «отрабатывает» интересы переселенцев. А чьи? 09:02
«Слуги народу» запланували ввести посімейне декларування доходів 08:16
Команда Зеленського вирішила спростити життя «євробляхерам» 06:31
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Українська інтернет-спільнота вибухнула емоціями після того, як дізналась про участь у російському конкурсі ще одного українського гурту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що український дует ANNA MARIA, який раніше брав участь у відборі на конкурс «Євробачення», тепер взяв участь й у російській «Новій хвилі 2019». Нагадаємо, раніше сестри Анна та Марія Опанасюк потрапили у скандал, висловившись про окупацію Криму. Так, співачки не визнали анексію українського півострова. В результаті ще тоді втратили частину прихильників.
«Це дно», - написали у Мережі.
«Ніяких конкурсів з вбивцями», - додала інтернет-спільнота.
«Ці сестри не можуть представляти Україну ніде і ніколи. Особисто себе так, але не Україну. І хіба ми беремо участь в конкурсах, які проводить країна-агресор?» - відзначили у коментарях.
13:02: Бадоєв зібрався здивувати українців у День Незалежності
12:34: У Мережі обурились через участь ANNA MARIA в російському конкурсі
12:06: НБУ почав тиждень з ослаблення гривні до провідних іноземних валют
11:38: Замість параду: Полторак розповів, що грошей для премій військовим вистачить
11:12: В анексованому Криму стали виробляти менше муки та яловичини
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.