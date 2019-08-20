НБУ почав тиждень з ослаблення гривні до провідних іноземних валют

Аня Мартинюк 20 серпня 2019, 12:06

Офіційна гривня в Україні продемонструвала різке ослаблення до долара та євро. На 3 та 11 копійок відповідно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 снрпня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 25,17 грн. В останній робочий день минулого тижня нацвалюта коштувала на 3 копійок більше. Офіційний курс гривні до євро – 27,95 грн. Гривня віддала європейській валюті 11 копійок.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 25,06 грн. Продаж долара відбувається за 25,31 грн. Купівля євро проходить за 27,73 грн, а продаж за 28,15 грн.

Як повідомлялось раніше, в IMF group Ukraine заявляли, що у поточному році мінімальний курс гривні до долара становитиме 28 грн, а максимальний - 29,8 грн. У 2020 році курс нацвалюти до долара має переступити психологічну позначку 31 грн.