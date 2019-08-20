Замість параду: Полторак розповів, що грошей для премій військовим вистачить

Аня Мартинюк 20 серпня 2019, 11:38

Степан Полторак заявив, що Міноборони повинно виконати указ Володимира Зеленського про скасування військового параду та виплату премій військовим.

Новину передає «Преса України».

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що Міноборони має ресурси для виплати премій військовим з нагоди Дня Незалежності. Однак які саме суми будуть виділені – поки невідомо. Полторак нагадав, що український президент вирішив скасувати парад 24 серпня.

«Президент прийняв рішення про виплату премій військовим до Дня Незалежності - у нас фінансовий ресурс дозволяє це реалізувати. І я підпишу відповідний наказ про належні виплати», - розповів міністр.

Полторак додав, що варто визначити на законодавчому рівні, коли та з якого приводу варто проводити військові паради. При цьому додав, що потреби Міноборони на 2020 рік становлять 218,7 млрд гривень. З кожним наступним роком вони зростатимуть до 222,7 млрд гривень та 248 млрд гривень.

«Але скільки отримаємо фактично - ще невідомо», - додав він.

До слова, у Києві 24 серпня пройде офіційна Хода Гідності та Марш Захисників України .