В анексованому Криму стали виробляти менше муки та яловичини

Аня Мартинюк 20 серпня 2019, 11:12

За даними російських ЗМІ, у Криму спостерігається зменшення виробництва муки та яловичини. Тим не менше, деяких продуктів стали виробляти більше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що кримські окупанти почали виробляти на півострові більше «молочки». А саме майже на 3 тисячі тонн за період січень-липень. Найбільше з таких продуктів вироблялося молока, на 2,5 тисячі тонни.

«У Криму обсяг виробництва харчових продуктів в січні-липні поточного року виріс на 29% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року», - зазначили у Кримстаті.

Тим не менше, виробництво пшеничного і пшенично-житнього борошна скоротилось на 7,3 тис. тонни. Яловичини і телятини поменшало на 26,5 тонни.

«Обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг на підприємствах обробних виробництв за звітний період склав 5,3 млрд рублів», - додали у прес-службі Кримстату.