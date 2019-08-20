Литва витратить майже мільйон євро на таблетки йоду

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Стало відомо, що влада Литви вирішила виділити значну суму на закупку таблеток йоду. Причина такого ходу подій – Білоруська АЕС.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що литовський уряд вирішив закупити понад 4 мільйонів таблеток йоду. Вартість препарату оцінено в 900 тисяч євро. Як зазначили ЗМІ, Ліитва вирішила піти на такий крок через запуск у сусідній Білорусі атомної електростанції.
Уже відомо, що таблетки, які використовують для зменшення накопичення радіації в щитовидній залозі, прибудуть вже через місяць. Громадяни Литви зможуть отримати їх абсолютно безкоштовно, однак у разі витоку радіації на Островецькій АЕС.
За попередніми даними, АЕС відкриють до кінця поточного року. Нагадаємо, Вільнюс тривалий час виступає проти АЕС і навіть більше, він не дав добро на закупку енергії в Білорусі. До слова, Литва закрила свою єдину АЕС у 2009 році.
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