Мін'юст запустив нову кампанію «Споживач в мережі»

Аня Мартинюк 20 серпня 2019, 10:01

У Міністерстві юстиції вирішили попіклуватись про українців, які роблять покупки в інтернет-магазинах. Для них запустили кампанію. Стало відомо, як саме вона допоможе шопоголікам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що в Україні запустили кампанію під назвою «Споживач в мережі». Її мета – дозволити людям здійснювати безпечні онлайн покупки. У відомстві зазначили, що захист прав споживачів – це важливо.

«Друзі, в рамках « Я маю право!» починаємо кампанію « Споживач в мережі», присвячену захисту прав споживача при покупці товарів і послуг онлайн», - зазначили у відомстві.

Так, покупців інформуватимуть про основні правила придбання товарів та замовлення послуг в мережі Інтернеті. Зокрема, на що звертати увагу при виборі інтернет-майданчику, а також яку інформацію варто уточнити у продавця.

Варто зазначити, що в Україні почастішали випадки шахрайства в Інтернеті. Тому важливо перевіряти продавців та не переказувати їм кошти заздалегідь у повній сумі.