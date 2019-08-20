Демі Роуз роздяглась у джунглях Балі

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Відома фотомодель Демі Роуз знову похизувалась своїми формами у мініатюрному купальнику. На цей раз знаменитість ловили у джунглях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що 24-річна зірка соцмереж Демі Роуз продемонструвала свої неймовірні вигини у бікіні, виконаному зі зміїної шкіри. Так, це її улюблений одяг. На цей раз фотомодель знялась у джунглях Балі.
Колоритні фото опублікували британські ЗМІ. До слова, сама модель родом з Великої Британії.
Як зазначають джерела, останні кілька днів модель подорожує Індонезією, насолоджуючись пам’ятками та культурою на Балі.
«Амазонка!» - так назвали модель у Мережі.
12:41: В анексованому Криму різко знизилися популяції диких мідій
12:07: Більше не деребенитиме держкошти: Пилип Іллєнко звільняється із Держкіно
11:21: Дружина Нетаньяху спаплюжила українську традицію з хлібом (ВІДЕО)
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