Демі Роуз роздяглась у джунглях Балі

Аня Мартинюк 20 серпня 2019, 09:29

Відома фотомодель Демі Роуз знову похизувалась своїми формами у мініатюрному купальнику. На цей раз знаменитість ловили у джунглях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що 24-річна зірка соцмереж Демі Роуз продемонструвала свої неймовірні вигини у бікіні, виконаному зі зміїної шкіри. Так, це її улюблений одяг. На цей раз фотомодель знялась у джунглях Балі.

Колоритні фото опублікували британські ЗМІ. До слова, сама модель родом з Великої Британії.

Як зазначають джерела, останні кілька днів модель подорожує Індонезією, насолоджуючись пам’ятками та культурою на Балі.

«Амазонка!» - так назвали модель у Мережі.