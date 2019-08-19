Глава общественного совета при МинВОТ не «отрабатывает» интересы переселенцев. А чьи?

zmxn 19 серпня 2019, 09:02

Раскол в общественном совете при МинВОТ - недоверие главе выразили около 10 организаций.

Об этом они написали в открытом письме, где обвинили Борисичева в некомпетентности, невыполнении решений общественного совета и использовании своего статуса для предвыборной политической агитации, пишет сайт Антикор.

Это уже не первый громкий скандал активиста из Донецка, деятельность которого в СМИ связывают с властями «ДНР» и кандидатом в Президенты, а теперь нардепом от БЮТ – Сергеем Тарутой.

Что известно о главе общественного совета при МинВОТ и что могло вызвать гнев почти половины членов общественного совета.

До 2014 года Борисичев, был адвокатом в Донецке, где зарегистрировал общественную организацию «Донецкий областной совет адвокатов», среди соучредителей Завьялец К.В., член сепаратистского общественного движения «Донецкая республика», специалист «Министерства культуры «ДНР». До войны Борисичев в общественной деятельности не был замечен, с началом военных действий не пострадал, после переезда в Киев обзавелся недвижимостью и авто.6 октября 2015 года Геннадий Борисичев в компании двух друзей — А.Колесникова из Донецка и Д.Ревина из Макеевки зарегистрировал в Киеве «Благотворительный фонд «Международная гуманитарная миссия», результатов деятельности которой не установлено.

Зарегистрированное им в ноябре 2015 «Общественное движение Земляки» (40134351) связывают также с Александром Клименко (Министр налогов и зборов при Януковиче). Борисичев не раз был замечен в поддержке сепаратиских акций, к примеру 9 мая 2016 у себя в Фейсбуке лидер «Земляков» выразил восхищение кремлевской акцией «Бессмертный полк» в Донецке.

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В СМИ заметна глаза связь Борисичева с Сергеем Тарутой, кандидатом в Президенты с политическим проектом «ОСНОВА», получившим депутатский мандат в новую Раду от партии «Батькивщина». Впервые Тарута и Борисичев были замечены публично на форуме Government Relations в октябре 2017, где обсуждали лоббизм бизнеса во власти.

В декабре 2017 совместно с Тарутой и вероятно за его счет он проводит Всеукраинский съезд лидеров общественных организаций «Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор», на котором создает Всеукраинскую Платформу Донбасса. Естественно возглавляет это объединение сам Борисичев, а в дальнейшем он от имени Платформы впрягается в предвыборную агитацию за Таруту и его партию: на официальных ресурсах партии «ОСНОВА» и платформы цитируют Борисичева, в поддержку Таруты он в эфирах телеканалов рассказывает о его мирном плане по Донбассу, о первентсве в защите населения в оккупации.

В марте 2019 Борисичев подписывает с Тарутой меморандум о сотрудничестве. В частности, в документе прописаны обязательства кандидата по поддержке и финансированию госпрограмм для обеспечения жильем ВПЛ. А в июне 2019 подобный меморандум подписывается с Юлией Тимошенко (на тот момент Тарута уже вошел в ее команду)

Пока конечно поддержки никакой не видно, но тему финансирования Донбасса Борисичев и Ко в последние месяцы раскачивают сильно - регистрируют петиции и обращения президенту, устраивают протесты под кабмином, требуют отчетов о финансировании проектов по Донбассу донорами, терроризируют и палят шины, угрожают массовыми протестами переселенцев Украины из 63 городов и созданием мощной политсилы из ВПЛ.

Учитывая, что активность донецкого адвоката Борисичева возросла в период выборов и смены власти в Украине, выглядит всё так, будто его «хозяева» пытаются взгромоздиться на больную для всех, но «щедрую» тему Донбасса. А если брать во внимание прошлое самого Борисичева и этих «хозяев» - риски возрастают еще больше, ведь много связей ведет в Россию и к ее ставленникам на оккупированном Донбассе.

Автор: Алексей Хомич